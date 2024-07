Heimatliebe Verkehrsinfrastruktur Der Bürgerbus fährt auch bis in die hintersten Ecken

Tönisvorst/Willich · Gerade Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, schätzen die Pendelverkehre der Bürgerbusse. So können sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

31.07.2024 , 15:00 Uhr

Gesundheitschecks und Fahrtraining gehören für die ehrenamtlichen Fahrer zum Job im Bürgerbus dazu. Foto: Norbert Prümen