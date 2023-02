Bürgerbus Tönisvorst 14.090 Fahrgäste fuhren im vergangenen Jahr mit

Ein besonderes Projekt im vergangenen Jahr war die Aufstellung von Sitzbänken an den Haltestellen. Besonderen Dank richtete Dicken an die Stadt Tönisvorst und das Land NRW, die die Finanzierung der Bänke ermöglicht hatten. Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg betonte den besonderen Stellenwert des Bürgerbusses in der Stadt. Er sagte, die Arbeit des Vereins gehe über das Engagements eines Ehrenamtes hinaus. Er dankte dem Vorstand und den Fahrerinnen und Fahrern für ihren Einsatz.