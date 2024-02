Bürgerbus Tönisvorst Bereits eine halbe Million Fahrgäste befördert

Horst Dicken gab in seinem Schlusswort einen Ausblick auf das Jahr 2024. Im September feiert der Bürgerbus-Verein sein 25-jähriges Bestehen mit einer Feier für die Mitglieder und Ehrengäste aus den Bereichen Politik und Kirche. Geplant ist außerdem wieder die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt, als Beispiele nannte er das Stadtfest und den Stand an einem Markttag mit dem Ziel, neue Fahrerinnen und Fahrer zu gewinnen.