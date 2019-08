Tönisvorst : Bürgerbus feiert 20-jähriges Bestehen

Im April 2016 zeigten die Fahrer des Bürgerbusses vor dem Restaurant Tafelsilber in Vorst ihren neuen rot-weißen Dienstdress und die entsprechend umgestalteten Busse mit dem Sparkassen-Logo. Foto: Kurt Lübke

Tönisvorst 1999 wurde der Verein Bürgerbus Tönisvorst gegründet. Am 7. September wird groß im Clubheim des Akkordeon Orchesters gefeiert. Schon jetzt erschien eine Publikation, die an 20 Jahre Bürgerbus in Tönisvorst erinnert.

Wer hätte das gewusst? Nordrhein-Westfalen ist bundesweit das Bürgerbusland Nr. 1. An Rhein und Ruhr verkehrt fast die Hälfte aller Bürgerbusse in ganz Deutschland. 140 Vereine befördern in NRW mehr als 1,2 Millionen Fahrgäste. Das weiß Landesverkehrsminister Hendrik Wüst, wie man in der Broschüre zum runden Geburtstag „20 Jahre Bürgerbus Tönisvorst“ nachlesen kann. Vielleicht liegt es an der Nähe von NRW zu den Niederlanden, wo schon 1977 das Modell des Nachbarschaftsbusses (Buurtbus) entwickelt worden war. Vorsitzender Horst Dicken und Pressereferent Manfred Hoffmann haben diese Festschrift erstellt, sie bietet in Fotos, Artikeln und Zahlen jede Menge Erinnerungen an die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Bürgerbusses in Tönisvorst. Geschäftsführer Wolfgang Schouten, früher selber bei der Stadt tätig, erinnert sich auch, dass es anfangs nicht so einfach war, die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung vom Bürgerbuskonzert zu überzeugen.

Zitieren wir noch mal den Minister: „Das Konzept des Bürgerbusses verbindet die Idee einer alternativen und ergänzenden Mobilitätsoption mit ehrenamtlichem Engagement.“ Richtig, ohne Ehrenamtliche, die bereit sind, in ihrer Freizeit die Busse zu fahren, funktioniert das System nicht. Die 40 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer in Tönisvorst haben im vergangenen Jahr knapp 18.000 Fahrgäste befördert. Seit der Gründung des Vereins im Jahre 1999 wurden 421.547 Fahrgäste befördert, die halbe Million Fahrgäste gerät in Sichtweite. Bürgermeister Thomas Goßen dankt in seinem Grußwort allen Fahrerinnen, Fahrern und den Mitgliedern des Vorstandes dafür.