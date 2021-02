Bürgerantrag zum Verwaltungsneubau : Schule Kirchenfeld soll Verwaltungsgebäude werden

Ein Bürger schlägt vor, das Schulzentrum Corneliusfeld so auszubauen, dass die beiden weiterführenden Schulen dort untergebracht werden können. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst An der Ideenfindung zur Zukunft der städtischen Gebäude in Tönisvorst beteiligen sich auch die Bürger. Eine Idee wird im Ausschuss diskutiert.

Kostenpflichtiger Inhalt Gerade erst ist die SPD-Fraktion mit der Idee der „großen Lösung“ für die beiden weiterführenden Schulen in Tönisvorst vorgeprescht, womit die Sozialdemokraten einen kompletten Neubau meinen, da macht ein Bürgerantrag auf sich aufmerksam. Der Antragsteller schlägt vor, das Schulzentrum Corneliusfeld so auszubauen, dass die beiden weiterführenden Schulen dort untergebracht werden können. Das Schulgebäude Kirchenfeld, in dem jetzt die Mittelstufe der Rupert-Neudeck-Gesamtschule unterrichtet wird, soll dann zum Sitz der Stadtverwaltung werden.