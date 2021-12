Stadt ruft zu Beteiligung auf : Bürger sollen Ideen für Tönisvorst äußern

Sollen am Wasserturm nicht nur ein Verwaltungsgebäude, sondern auch neue Schulgebäude entstehen? Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Wie soll sich Tönisvorst entwickeln? Dazu läuft noch bis zum 31. Dezember eine Online-Beteiligung, bei der Bürger zu unterschiedlichen Themen Ideen äußern können.

Klimaquartiere für Tönisvorst, altersgerechte Wohnungen, bezahlbarer Wohnraum, naturnahe Grünflächen, Co-Working Spaces, E-Mobiltät? Errichtet auf den Altstandorten von Schule und Verwaltung? Und die beiden weiterführenden Schulen inklusive Stadtverwaltung mit einem Kultur-Forum entstehen auf einem Grundstück am Wasserturm? An diesen Ideen können sich Bürger in Tönisvorst derzeit online beteiligen: Bis zum 31. Dezember wird jede Woche ein neuer „Ideenraum“ zur Diskussion gestellt. Zudem gibt es eine interaktive „Ideenkarte“, auf der man Beiträge erstellen kann. Die „Ideenräume“ sowie die „Ideenkarte“ sind Teil einer bis Anfang April reichenden Bürger-Beteiligung, bestehend aus einer Online-Beteiligungsphase von Mitte November bis 31. Dezember mit Workshop-Phase mit über einem Dutzend verschiedener Workshops im Anschluss.