Bürger-Oscar der FDP Tönisvorst : Betreuungscafé hilft Menschen mit Demenz und entlastet Angehörige

St. Tönis Das Betreuungscafé der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis freut sich über den Bürger-Oscar. Die FDP Tönisvorst überreichte ihre Auszeichnung für 2020 – wegen der Pandemie mit etwas Verspätung.

Seit über 20 Jahren erhält ein Verein, eine Gruppierung oder eine Organisation in Tönisvorst für ihren engagierten Einsatz die mit 200 Euro dotierte Auszeichnung. „Wir freuen uns sehr. Wobei es der zweite Oscar ist, den unsere Gemeinde erhält. Wir sind bereits für unsere Jugendarbeit ausgezeichnet worden“, sagte Marion Wlotzka, Leiterin der Seniorenarbeit in der evangelischen Gemeinde. So kommt nun der zweite Oscar in die Vitrine im Gemeindebüro.