Bürger Junggesellen : 20 Teams treten auf einem Acker in Vorst gegeneinander an

Vorst Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Teamarbeit sind bei den „Acker Olympics“ gefragt. Das beliebte Event der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft startet am Samstag.

Das wird ein Spektakel, auf das die Vorster sehnsüchtig gewartet haben: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause gibt es am Samstag, 30. Juli, wieder die „Acker Olympics“ – wie der Name schon sagt auf einem Acker, und zwar an der Oedter Straße in Höhe der Hausnummer 68. Veranstaltet wird das spaßige Event von der Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft 1564 Vorst, los geht’s um 14 Uhr.

Die Idee zu den „Acker Olympics“ entstand 2009 an der Theke und ist mittlerweile zum großen Dorfevent für Alt und Jung geworden. Ein Vorbild war damals das Badewannenrennen der KLJB Anrath, das Jahr für Jahr viele Besucher an die Niers lockt. Aber auch das Kuhroulette, das in verschiedenen Gemeinden in Deutschland ausgetragen wird, war eine Quelle der Inspiration. Und so entstand die Idee der „Acker Olympics“, die ein Event für alle Generationen sein soll – mit Spielen, die nicht nur Spaß und Spannung versprechen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist von den Mannschaften fordern. „Eine Veranstaltung, die es so in der Region noch nicht gab“, betonen die Organisatoren.