Bürgermonitor in Vorst : Bürger beklagen Müll am Kreisverkehr nach Vorst hinein

Am Kreisverkehr der Kempener/St. Töniser Straße in Vorst finden Anwohner immer wieder Müll. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Vorst Neben Kassenzetteln und Verpackungsmüll sind dort seit der Corona-Krise auch achtlos weggeworfene Einmal-Handschuhe und Desinfektionstücher zu finden. Die Stadt reinigt regelmäßig.

Verpackungsmüll aus Plastik, Kassenbons und seit der Corona-Krise auch Einmal-Handschuhe und Desinfektionstücher: Anwohner der Kempener Straße in Vorst in Höhe des Kreisverkehrs, an den sich die St. Töniser Straße anschließt, beklagen das dortige Müllaufkommen. In den städtischen Grünanlagen sowie den privaten Vorgärten, die an die Straßen grenzen, finden sich immer wieder Dinge, die dort sicher nicht hingehören.