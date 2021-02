Umstrittene Kraftwerke zwischen Vorst und Süchteln : Bürger beklagen Lärm durch Windräder

Die zwei Windräder in Vorst befinden sich im Probebetrieb. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Nach Beschwerden wegen Lärmbelästigung durch die Windräder an der Rottheide zwischen Vorst und Süchteln will die Firma SL Naturenergie aus Gladbeck, die die Windräder aufgestellt hat und betreibt, nach der Ursache suchen. Darüber informierte am Montag eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

Anwohner der Lisztstraße und „Am Sportplatz“ hatten sich am Freitag beim Tönisvorster Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) beschwert, weil die zwei Windkraftanlagen zwischen 6 und 7 Uhr Lärm gemacht hätten. Kostenpflichtiger Inhalt Seit kurz vor Weihnachten befinden sich die Windräder im Probebetrieb und speisen bereits die ersten Kilowattstunden Energie in das Stromnetz.

Geschäftsführer Milan Nitzschke hatte nach der Inbetriebnahme angekündigt, dass im Probebetrieb die Betriebsphasen eingestellt werden würden, damit es nicht zu Schall- oder Schattenbelastung komme. Genau das befürchten Anwohner, die sich vehement gegen die Anlagen eingesetzt hatten, aber letztlich gescheitert waren. Mögliche Störungen würden behoben, versicherte Nitzschke.

SL Naturenergie konnte am Montag noch nicht sagen, was den Lärm ausgelöst haben könnte. „Wir kümmern uns darum, das herauszufinden“, sagte die Sprecherin. Mitarbeiter des zuständigen Unternehmens Enercon seien am Freitag um 7.30 Uhr für die normalen Wartungsarbeiten während des Probebetriebs an den Anlagen gewesen „und sind noch vor Ort“.

Die Sprecherin betont: „Sollte etwas mit den Windrädern sein, können Bürger sich gerne an uns wenden.“ Möglich ist das mit einer E-Mail an service@sl-­naturenergie.com. Sie werde an die technische Betriebsführung geleitet.

(emy)