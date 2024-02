Bündnis ruft zur Teilnahme auf Workshop für Toleranz in Tönisvorst

Seit einigen Wochen gehen nicht nur in den Großstädten Tausende Menschen für Demokratie und Toleranz sowie gegen Extremismus auf die Straßen. Auch im Kreis Viersen gab und gibt es solche Demonstrationen, die die von den Veranstaltern zuvor geschätzten Teilnehmerzahlen bisher meist weit übertrafen. So hatten die Organisatoren der Demo am 30. Januar in St. Tönis zuvor 200 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet – schließlich kamen rund 1700. „Das war überwältigend“, so Guido Beckers, einer der Organisatoren. Was nun viele umtreibt: Wie wird aus den Demonstrationen etwas Nachhaltiges, das nicht so schnell wieder verebbt, wie es entstand?