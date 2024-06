Für Demokratie, Toleranz und Vielfalt Bündnis gründet Verein „Tönisvorst ist bunt"

Engagierte Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag im Rathaus in St. Tönis den Verein „Tönisvorst ist bunt“ gegründet. Der Gründung vorausgegangen war eine Versammlung, die zeigte, dass aktuell noch um Positionen und Inhalte gerungen wird. Zunächst begrüßte Heidemarie Cox die Anwesenden. Gemeinsam blickte man auf die Veranstaltungen zurück, die bereits durch das Bündnis organisiert worden waren. „Schon bei unserem ersten Workshop sind tolle und kreative Ideen entstanden, und auch unser zweiter Workshop war sehr ergiebig“, betonte Cox. Zudem sei die Aktion zur Feier des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes am 23. Mai sehr gut angenommen worden.