Buch-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Staubtrockener Humor und ein schräger Heiratsantrag

Peter Conway, genannt Port, ist in ein kleines Nest irgendwo in Vermont gezogen, in den Nordosten der USA. Dort hat er das Haus seines Onkels geerbt, und dort plant er seinen Lebensabend zu verbringen. Als erstes lässt er sich bei der anstehenden Volkszählung einteilen; er hat diese Aufgabe bereits in anderen Bundesstaaten übernommen, nun halt Vermont. Es geht von Tür zu Tür, aber nicht überall wird er freundlich empfangen: Da ist Arthur Bennett, Besitzer eines kleinen Sägewerkes, der ihn rüde von seinem Grundstück weist, auf dem er keine „Regierungsspitzel“ sehen will. Port reagiert gelassen und kündigt lakonisch an, dann eben bei der nächsten Volkszählung in zehn Jahren wieder auf der Matte zu stehen; bei dieser denkwürdigen Gelegenheit lernt er auch die Tochter des Grobians kennen, Lucy, ein bereits erstaunlich charakterstarkes 14-Jähriges Mädchen.