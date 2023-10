Buch-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Als Musiker um ihr Leben spielten

Der Roman erzählt nämlich die Geschichte einer der bizarrsten Propaganda-Aktionen der Nazis: Seit 1940 sendete der Deutsche Auslandssender „Germany Calling“ Propagandameldungen in englischer Sprache. In dem musikalischen Sendeteil wurden bekannte Songs textlich abgewandelt, um mit absurden Neuinterpretationen die Moral der Feinde zu untergraben. Und weil man schnell erkannte, dass englischsprachige Meldungen unterlegt mit deutscher Marschmusik nicht den Geschmack des Zielpublikums trafen, gründete man kurzerhand „Charlie and his Orchestra“. Da dies explizit mit Zustimmung des Präsidenten der Reichskulturkammer umgesetzt wurde, hieß das Musikensemble intern nur noch „Mr. Goebbels Jazz Band“.