Buch-Tipp der Stadtbibliothek Tönisvorst Schräger Roadtrip mit Wolf und Kaninchen

Zugegeben, dieses Buch verlangt eine gewisse Toleranz für Quatsch – meine Lieblingsszenen: Wenn die beiden tierischen Helden „born to be wiiiiild“ grölend in einem gekaperten Auto durch die Landschaft rasen oder sie sich in ein Hotelzimmer schleichen – Kaninchens Infusionsbeutel ist bei den winterlichen Außentemperaturen eingefroren und muss aufgetaut werden – gemütlich fernsehgucken, Kaninchen dabei schmachtend den Kultfilm „Casablanca“ genießt und Wolf genervt mit einem kurzen Prankenhieb für ein attraktiveres TV-Programm sorgt.