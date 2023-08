Buch-Tipp der Stadtbibliothek Tönisvorst Ein Roman (auch) über den Umgang mit dem Tod

„Oben Erde, unten Himmel“ spielt im Zeitraum eines Jahres und wird mit trockenem, leicht morbiden Humor erzählt. Es bietet einen Einblick in eine moderne Gesellschaft, in der sich Menschen zum Beispiel ein Auto mieten, um dort einfach in einem ruhigen Rückzugsort still sitzen zu können. Die Welt gehört aber doch nicht nur den Schwadroneuren und raumgreifenden Frohnaturen, auch die vermeintlich Unscheinbaren und Verschrobenen haben jedes Recht auf Respekt und auf ein Lebens-Glück nach ihrem persönlichen Geschmack. Der Roman handelt aber insbesondere vom Tod und von unserem Umgang damit. Ein unsentimentales und doch Optimismus versprühendes Buch voller Menschlichkeit und Gedanken, die einem nach der Lektüre noch nachgehen.