Buch-Tipp der Stadtbibliothek Tönisvorst Carmen Alonso empfiehlt „Montaignes Katze“ von Nils Minkmar

Fasziniert hat mich, neben der sich rasant entwickelnden und geschichtlich sehr fundierten Erzählung, wie der Autor raffiniert durch seine handelnden Figuren das philosophische Werk Montaignes, seine „Essais“, zitiert: Beginnend mit dem „Was weiß ich schon“ des Skeptikers aus der Nähe von Bordeaux, geht es stets um die Einsichten und Fragestellungen des berühmten Humanisten, Juristen und Philosophen. Damit schafft Minkmar eine gut verständliche Einstiegshilfe in Montaignes Vorstellungs- und Gedankenwelt, und das überaus elegant und amüsant-leicht; etwa in den Dialogen zwischen Montaigne und seiner Ehefrau Françoise, die ihren „Micheau“ selbstbewusst und eigenwillig oftmals an seinen Essais misst, ihn spöttisch an seine eigenen Worte erinnert und dem stets in Gedanken versunkenen Gatten durch die alltägliche Lebenswelt hilft.