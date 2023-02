Buch-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst Zwischen Gruselschauer und Gelächter

Schon am Eingang kommen Hannah erste Zweifel, denn deren Büros sind in einer ehemaligen Kirche untergebracht, und das Türschild warnt: „Dies ist keine Kirche mehr, belästigen Sie Gott woanders.“ Auch die Kollegen sind etwas speziell: Da ist er kauzig-fiese Chef, dem Manieren und Körperpflege unbekannt zu sein scheinen, seine Vorzimmerdame ist dafür umso gottesfürchtiger und leidet unter dem schmähbegabten Boss. Aber nicht nur das Team ist merkwürdig, auch der Inhalt des Magazins ist befremdlich, widmet dieses sich doch paranormalen Ereignissen. Zwar glaubt dort selber niemand an so etwas, aber Woche für Woche veröffentlicht das Blatt Nachrichten über Unerklärtes und Unerklärliches.