Einsatz für die Feuerwehr in Tönisvorst : Brand in Vorster Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Einsatz in Vorst gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Tönisvorst In einem Mehrfamilienhaus in Vorst hat es am Samstagabend gebrannt. Gegen 19.15 Uhr sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst an die Oedter Straße gerufen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Eintreffen hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen, in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses brannte es im Bereich der Küche. Der Löschtrupp konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde von den Notfallsanitätern versorgt.

Bei anliegenden Wohnungen konnten keine Schäden festgestellt werden.

(jbu)