Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : Mit selbstgebauten Booten auf die Niers

St. Tönis Wegen der Corona-Pandemie musste die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis für ihr Ferienprogramm umplanen. Statt nach Schweden zu fahren, bauen 20 Jugendliche Katamarane, die sie am Freitag auf der Niers testen wollen.

„Ist das so in Ordnung?“, möchte Jan wissen. Gerade hat der 15-Jährige die Rückenlehne an dem Holzsitz in eine leicht abgeschrägte Position gebracht. Marius lehnt sich an, dann nickt der 25-jährige Betreuer. Johanna schmiergelt derweil Palettenholzstücke glatt. „Die sind für den nächsten Sitz. Es soll sich schließlich keiner einen Splitter einholen, wenn man darauf sitzt“, sagt die 14-Jährige. Wiebke bohrt weitere der breiten Holzleisten an die Querstreben für den nächsten Sitz. Aus den ausgeschnittenen Kunststofffässern und Holzsitzen sollen am Ende Katamarane werden.