Sammelaktion für Verein in Vorst : Wehren freuen sich über Spenden für Rumänienhilfe

Tönisvorst Feuerwehren und Rumänienhilfe sagen „Danke“ für eine überaus erfolgreiche Lebensmittelsammelaktion. Wieder kamen zahlreiche Sach- und Geldspenden für Bedürftige in Rumänien zusammen.

Ob kleine oder große Spenden: Jede trägt dazu bei, den Menschen in schwierigen Lebensumständen ein wenig Hoffnung und Zuversicht zu geben. Umso mehr freuen sich die Organisatoren von Feuerwehr und Rumänienhilfe über den Erfolg der jährlichen Sammelaktion am vergangenen Wochenende: „Das diesjährige Sammelergebnis war mit einem Gesamtvolumen von rund 35 Tonnen Lebensmittel , Bekleidung und Spielsachen auf dem gleichen Niveau der Vorjahre.“ Besonders herausragend war die Spende eines Rentners aus dem Kreis Kleve, der jeweils eine Palette Mehl und Nudeln zur Verfügung stellte.

Dem Aufruf der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld zur 29. Lebensmittelsammelaktion unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft – komm hilf mit!“ folgten Tausende Spender und brachten ihre guten Gaben zu den Feuerwehr-Gerätehäusern. In Schulen und Kindergärten wurde auch gesammelt, Hunderte Pakete, oft schön als Weihnachtsgeschenk verpackt, gelangten an die Feuerwehr, um den Menschen in Rumänien, die in Not sind, zu helfen.

Von den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern gelangten die Spenden zur Lagerhalle der Rumänienhilfe Vorst in St. Tönis, wo sofort die Vorsortierung für den anstehenden Transport erfolgte. Die gesammelten Güter werden nun noch vor dem Weihnachtsfest in einem Hilfstransport an ihren Bestimmungsort in Caransebes gebracht, wo sie in Kinderheimen, Krankenhäusern und Altenheimen an Bedürftige übergeben werden.