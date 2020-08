Imkerverein Tönisvorst : Bienenvolk zieht in „Schiffer Tree“ auf St. Töniser Friedhof ein

St. Tönis Das Experiment ist geglückt: Der erste „Schiffer Tree“ des Imkervereins Tönisvorst auf dem Friedhof in St. Tönis ist besiedelt. Und eine zweite Holzröhre wurde bereits installiert.

Mehr als 10.000 Bienen befanden sich in dem Karton. Althoff-Pegels ging davon aus, dass sich rund 70 Prozent der Bienen dieses Volkes in der Kiste aufhielten. Da sich der Schwarm sehr ruhig verhielt, war sich die Fachfrau sicher, auch die Königin zu haben. „Wir haben das Einflugloch noch etwas vergrößert, Futter in die Röhre gegeben, den Schwarm hineingegeben und den Deckel wieder aufgesetzt“, beschreibt Althoff-Pegels die Tätigkeiten, die abends bei Einbruch der Dämmerung stattfanden. Im Umfeld des „Schiffer Tree“ hielten sich Bienen auf, die erst einmal sichtlich nicht wussten, wohin sie sollten.

Durch die von Königin und Arbeiterin abgegebenen Pheromone wurden die Bienen angezogen und flogen auf das Flugloch zu. „Es bildete sich ein regelrechtes Netz von Bienen. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Es war ein völlig anders Flugverhalten“, berichtet Althoff-Pegels. Die drei Imker leuchteten das Schauspiel dabei vorsichtig mit der Taschenlampe an, da sie Film- und Fotoaufnahmen von der Besiedlung machten.

Normalerweise verfügen Beuten, in denen die Bienen ansonsten leben, über ein längliches Flugloch. Auf diesem Anflugbrettchen krabbeln die Bienen, bevor sie von den Wächtern am Flugloch eingelassen werden. Der „Schiffer Tree“ hat hingegen nur ein rundes Loch, das die Bienen in diesem Fall sofort anflogen. „Die Bienen kamen angeflogen, reduzierten ihre Geschwindigkeit und flogen ganz gezielt ein“, beschreibt die St. Töniserin das weitere Besiedeln. Die Wächter müssen in diesem Fall am Ende des konisch zulaufenden Rohres sitzen – denn eine Kontrolle, ob die Tiere zum Stamm gehören, erfolgt immer.