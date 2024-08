Bezirksdienststellen in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath Wo die Polizei zu finden ist

Vier große und nicht so leicht zu übersehene Wachen hat die Kreispolizeibehörde Viersen – in den Städten Viersen, Willich, Kempen und Nettetal. Die in Kempen und Viersen haben an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet, die in Willich und Nettetal montags bis freitags zwischen 10 und 18 Uhr. Was viele nicht wissen: Auch in vielen kleineren Orten und Stadtteilen bietet die Polizei Bürgerinnen und Bürgern eine Anlaufstelle, in der die jeweiligen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten anzutreffen sind – wenn sie nicht gerade im Ort unterwegs sind. In ihren Büros bieten sie aber feste Sprechstunden an.