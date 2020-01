Sporthalle Corneliusfeld : Bewegungsfest ist ein großer Spaß für kleine und große Besucher

Beim Bewegungsfest in der Sporthalle Corneliusfest in St. Tönis wagte sich auch die kleine Paula an den Barren. Foto: Norbert Prümen

ST. TÖNIS Einen Nachmittag voller Bewegung und Spaß erlebten die Besucher beim Bewegungsfest in der Sporthalle Corneliusfeld in St. Tönis.

Insgesamt zehn Stationen werden den jungen Sportlern in der Turnhalle Corneliusfeld in St. Tönis angeboten. Das Bewegungsfest steht diesmal unter dem Motto „Olympiade 2020“. Wobei zudem das Kinderbewegungsabzeichen, kurz „Kibaz“ genannt, abgelegt werden kann, wenn die Laufkarte zeigt, dass alle Stationen erfolgreich absolviert wurden. Dafür gibt es eine Urkunde.

Kinderlachen schallt indes durch die Halle. Ob beim Balance-Akt, bei dem es über die unterschiedlichen festen und beweglichen Bodenelemente geht, oder der Station sieben namens Teamgeist, an der kleine und große Besucher in die Ski schlüpfen und das lange Brett gemeinsam fortbewegen müssen, – wieviel Spaß Bewegung machen kann, verdeutlicht jede einzelne Station. Wer zwischen den vielen sportlichen Angeboten einmal entspannen möchte, der kann das Schwungtuch mit in Bewegung bringen oder es sich in den Flugschaukeln bequem machen, die die fleißigen Helfer an die Turnringe montiert haben. Ein Riesenspaß – und das nicht nur für die Kinder.