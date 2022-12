Schwimmbad in St. Tönis Die NEW betreibt das „H2Oh!“ bis Ende 2026 weiter

Das Unternehmen NEW wird das St. Töniser Schwimmbad „H2Oh!“ auch weiterhin betreiben. Lediglich die NEW, die das Bad seit 2009 betreibt, hatte sich auf die Ausschreibung für die kaufmännische und technische Betriebsführung beworben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der CDU-Fraktion mit. Das Angebot wurde am 17. November angenommen.