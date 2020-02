St. Tönis : Besonderes Frühlingsfest mit historischem Jahrmarkt

St. Tönis Auf eine Zeitreise dürfen sich alle Tönisvorster und Gäste der Apfelstadt diesmal beim Frühlingsfest freuen.

Vom 27. bis 29. März, Freitag bis Sonntag, dürfen Besucher unter anderem eine Raupenbahn aus dem Jahr 1926 erleben, mit dem Kettenflieger durch die Lüfte schweben und mit buntbemalten Karussells fahren. Der Nachwuchs darf zudem im historischen Kinderriesenrad Platz nehmen. Außerdem wird es jede Menge Aktionen, die die Gäste zum Mitmachen anregen soll, geben: Entenangeln, „Hau den Lukas“ und vieles andere mehr. Ein „Feuerwerk“ aus längst vergangenen Zeiten soll die Gäste verzaubern und so manchen in Erinnerungen schwelgen lassen.

Am Samstagnachmittag und -abend sind alle Gäste dazu eingeladen, in Bekleidung der 50er-Jahre zu erscheinen. Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am Samstagabend wird dann das schönste Kostüm gekürt. Ebenso wird bei „Hau den Lukas“ der oder die Stärkste gesucht.