Berufsinformationstag am Michael-Ende-Gymnasium Firmen kommen in die Schule

Im C-Trakt des Michael-Ende-Gymnasiums (MEG) geht es zu wie in einem Bienenschwarm. Es ist nach 19 Uhr, und trotzdem sind die Klassenräume gefüllt. Alle 20 Minuten wird es laut, denn dann wechseln Schülergruppen, sich intensiv über die gerade in den Klassenräumen erhaltenen Informationen austauschend, die Räume. Der erstmals wieder in Präsenz stattfindende Berufsinformationstag ist an den Start gegangen, und das mit so großer Beteiligung wie nie zuvor. „Wir bieten diesen Tag zur Berufsinformation zum 27. Mal an. Mit 21 Unternehmen, dazu zehn Vertreter des Rotary Clubs, ist es die größte Angebotspalette, die wir bislang hatten“, sagt Julia Faßbender. Man habe von Seiten der Schule eine gute Akquise gemacht, aber das Interesse der Unternehmen und einzelner Berufsgruppen, sich vorstellen sei ebenfalls sehr groß, fügt die Studien- und Berufswahlkoordinatorin des MEG an. In nahezu allen Berufen wird Nachwuchs gesucht – und das spiegelt sich wider.