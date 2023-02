Ristorante „I Due“ St. Töniser Gastronom plant Benefiz-Abend für Erdbebenopfer

. Der St. Töniser Gastronom Marcello Barrera möchte den Erdbebenopfern in der Türkei helfen – und veranstaltet daher in seinem italienischen Restaurant „I Due“ an der Benrader Straße 67a am Montag, 6. März, von 17 bis 22.30 Uhr einen Benefiz-Abend: Nicht nur den Erlös, sondern den gesamten Umsatz möchte er spenden „und so etwas zurückgeben“, sagt Barrera.