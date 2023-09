Herbstferienaktion des Jugendrotkreuzes Tönisvorst Noch Plätze frei im Zirkus-Projekt

In der zweiten Woche der Herbstferien werden bis zu 100 Mädchen und Jungen von sechs bis 13 Jahren zu Artisten, Clowns, Feuerschluckern und Co. ausgebildet und werden ihre neu gelernten Fertigkeiten am Ende in einer großen Show im Zelt des pädagogischen Zirkusprojektes Zappzarap an der Gerkeswiese in Vorst präsentieren.