Tönisvorster Apfelblütenlauf Lauffieber von Jung bis Alt

Auf dem Gelände von Action Medeor herrscht Gewusel. Erwartungsvolle Spannung liegt in der Luft. Eltern helfen Kindern ihre Startnummern an T-Shirts zu befestigen. Sportler sitzen auf den Bänken und schnüren ihre Laufschuhe. Es wird erzählt und gelacht, Bekannte getroffen und geredet. Der achte Apfelblütenlauf mit seinem bunten Familienfest ist angelaufen. „Ich mache das siebte Mal mit. Es ist ein schöner Lauf, der bei mir zudem mit der kurzen Anreise punktet. Ich kann hier immer bequem mit dem Fahrrad anreisen“, sagt Markus Gau aus Anrath, der beim Halbmarathon an den Start geht. Aus Mönchengladbach ist Stefan mit seinen beiden Töchtern angereist. „Ich bin heute nur die Begleitung meiner Töchter. Wir waren im vergangenen Jahr das erste Mal dabei und begeistert vom Lauf mitsamt Begleitangebot. Wir waren den ganzen Tag da, weil es so viel Unterhaltung gab und das wollen wir in diesem Jahr wieder so machen“, sagt der Familienvater während er mit der vierjährigen Adelina und zwei Jahre älteren Nina in Richtung Start unterwegs ist.