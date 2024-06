Tönisvorst übertrifft bisherigen Rekord deutlich Mehr als zehn Tonnen Kohlendioxid beim Stadtradeln 2023 eingespart

Die Stadtradeln-Kampagne 2023 toppte die bis dahin erfolgreichste Aktion 2022: 386 aktiv Teilnehmende erradelten rund 62.600 Kilometer und konnten so gut 10.100 Kilogramm CO 2 einsparen. Für 2022 sind in der offiziellen Statistik 401 aktiv Radelnde, 50.953 Kilometer und sieben Tonnen vermeidetes CO 2 erfasst. Besonders stark seien im vergangenen Jahr wieder die Tönisvorster Schulen vertreten gewesen, sagte Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett.