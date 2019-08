Das Ferien-ABC R wie Reiten : Kinder und Pferde: glückliche Momente

Tönisvorst Beim Reitstall Simon in Tönisvorst dreht sich unter dem Motto „Aus Liebe zum Pferd“ alles um Ponys und Pferde.

Wer mit dem Reiten anfängt, egal in welchem Alter, geht zunächst einmal an die Longe. „Wir nennen das auch gerne Reiten an der Nabelschnur“, erzählt die Trainerin mit einem Augenzwinkern. Die Reitlehrerin hält dabei eine sieben Meter lange Longierleine in der Hand, an der das Pferd um sie herum in einem großen Kreis geht. Der zukünftige Reiter lernt an der Longe erst einmal ein Gefühl für den richtigen Sitz zu entwickeln, wobei er sich dank der Longe ganz auf sich konzentrieren kann. Er braucht sich um nichts zu kümmern. Es geht mit Schritt und Trab los. Der Galopp folgt immer erst, wenn der Anfänger sich selber sicher genug fühlt.