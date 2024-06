Projekttag an der GGS Hülser STraße St. Tönis Grundschüler verwandeln Geschichten in kleine Kunstwerke

„Es ist fantastisch, was für tolle Arbeiten entstanden sind und in welch einer schönen Atmosphäre in dieser Woche jahrgangsübergreifend gearbeitet wurde. Die jüngeren Schüler profitierten von den älteren und umgekehrt“, sagt Tobias Stengel. Der Konrektor GGS St. Tönis Hülser Straße blickt voller Begeisterung auf die Ergebnisse der Projektwoche, die jetzt beim Schulfest in der Grundschule vorgestellt wurden. Unter dem Titel „Lesen öffnet Welten – Entdecke das Abenteuer zwischen den Zeilen!“ konnten die 350 Grundschüler jahrgangsübergreifend aus insgesamt 15 Angeboten auswählen.