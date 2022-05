Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : Beim Kinderbibeltag Mauern des Lebens überwinden

St. Tönis Wie spannend und unterhaltsam Kirche sein kann, erlebten die 60 jungen Teilnehmer des Kinderbibeltages der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis. Fünf Workshops gehörten zum Angebot.

Während im Foyer des Gemeindezentrums die Schuhkartons für den Mauerbau gestaltet werden, steht in einem weiteren Raum biblische Geschichte auf dem Programm. Hier kann jeder einmal erfahren, wie sich Josef im Brunnen gefühlt hat. Die Kinder bilden einen Brunnen, in dem jedes der Reihe nach einmal sitzen und sein Gefühl dabei beschreiben darf. Lachen ist beim Tarzansprung auf dem Außengelände zu hören. Im Walnussbaum hängt ein Seil, mit dem es über den imaginären Brunnen geht, in dem Josef einst saß. Teamarbeit ist gefragt, denn sonst funktioniert es nicht, dass man in den Hula-Hoop-Reifen hinter dem Brunnen landet.