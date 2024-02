Wirtschaftsfrühstück in Tönisvorst Arbeitszeiterfassung und Künstliche Intelligenz im Fokus

Wirtschaftsförderer Markus Hergett zeigte sich nach dem Vortrag sehr zufrieden. „Das war ein gutes Impulsthema mit einem Referenten, der das aktuelle Thema für alle verständlich dargestellt hat“, sagte er. Besonders freute es den Wirtschaftsförderer, wieder neue Gesichter in der Runde begrüßen zu dürfen. „Wir haben viele treue Gäste, aber es gelingt uns auch, unser Netzwerk immer wieder zu erweitern“, betonte er. So biete das Netzwerkfrühstück der Stadt Tönisvorst die Möglichkeit, mit den Unternehmen vor Ort in Kontakt zu bleiben.