Spendenevent in Grefrath Holiday on Ice kooperiert mit Action Medeor

Wenn am 15. November die Weltpremiere von Holiday on Ice mit dem Titel „No limits“ im Grefrather Eissport- und Eventpark staret, ist das ein besonderer Termin. Bei Action Medeor schaut man aber viel intensiver auf die Aufführung der neuen Show einen Tag später. Der 16. November steht beim Vorster Medikamentenhilfswerk im Mittelpunkt, denn dieses Datum steht gleichermaßen für Genießen und Gutes tun. Der Grefrather Eissport- und Eventpark und Action Medeor führen nämlich eine Partnerschaft weiter, die ihren Anfang im Jahr 2019 nahm. „Damals haben wir erstmalig eine Show for Charity für Action Medeor durchgeführt“, sagt Bernd Schoenmackers, Geschäftsführer vom Grefrather Eissport- und Eventpark. Fünf Euro pro verkauftem Ticket einer „Holiday on Ice“-Veranstaltung gingen an das Medikamentenhilfswerk. Auf diesem Weg konnte ein Scheck von über 9000 Euro überreicht werden.