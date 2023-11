Diskussionsrunde in Tönisvorst “Die Medikamentenkrise wird in diesem Jahr noch schlimmer“

Das war klare Kante: „Der Staat verdient an Medikamenten mehr als wir“, sagt Apothekerin Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände (ABDA). Der Staat erhebt die volle Mehrwertsteuer von 19 Prozent: Das gebe es in keinem anderen europäischen Land. Der Viersener Bundestagsabgeordnete Dr. Martin Plum (CDU) hatte zu einer Podiumsdiskussion in den Saal von Haus Vorst eingeladen. Ein Besuch der Marcus-Apotheke von Marcus Büschges in Viersen-Dülken hatte Plum auf dieses Thema gebracht. Auf dem Podium saßen dann noch der Bundestagsabgeordnete Dr. Georg Kippels (CDU), Mitglied im Gesundheitsausschuss und Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema Apotheken und Arzneien, sowie Werner Haag, Bereichsleiter Leistungen der AOK Rheinland/Hamburg.