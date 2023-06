Werbering „St. Tönis erleben“ hatte zur weißen Nacht eingeladen Weiß war Trumpf rund um den Rathausplatz

Weiß ist eine Sommerfarbe, und im Juni beginnt der meteorologische Sommer. In St. Tönis wurde deshalb am Freitag die weiße Nacht gefeiert. Ganz in Weiß gekleidet waren allerdings die Wenigsten. Epizentrum war die erste Hälfte des Rathausplatzes. Dort, auf einem riesigen, grünen Teppich, bekamen die Zuschauer tolle Tanzeinlagen zu sehen, hauptsächlich von der St. Töniser Tanzschule Danza, aber nicht nur: Da war zum Beispiel die Tanzgruppe Adathkalalayam aus Krefeld.