Kita Biberburg St.Tönis Fahrradrallaye auch für die Allerkleinsten

Die große silberne Eins, die am Pavillon vor der Kita Biberburg im leichten Windhauch weht, ist schon von weitem zu erkennen. Eltern mit Rädern, an denen teilweise Fahrradanhänger hängen sowie Kinder mit ihren kleinen Rädchen steuern genau diesen Pavillon auf dem Kita-Vorplatz an. Die Vorfreude ist sichtbar. „Das ist ein superschönes Angebot. Wir wohnen noch nicht lange in St. Tönis Auf diesem Weg können wir unsere neue Heimat kennenlernen. Der Einsatz, der hier des Kita-Teams ist enorm. Schließlich muss alles organisiert werden und das Team geht eigens am Wochenende in den Arbeitseinsatz“, lobt Özlem, die zusammen mit ihrem Mann Kim und Tochter Talvi zu den Startern der ersten Gruppe gehört.