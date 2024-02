Anpassung soll ab 2027 erfolgen Bei der Erdgasumstellung fehlt nur noch St. Tönis

Bis auf in St. Tönis wurden im Rahmen der Erdgasumstellung von L- auf H-Gas die Gasgeräte des Versorgers NEW im gesamten Geschäftsgebiet umgestellt – also in Viersen, Schwalmtal, Brüggen, Niederkrüchten und Vorst. Das teilt das Unternehmen mit. In St. Tönis werden die Erhebung und Anpassung aller Gasgeräte voraussichtlich im Jahr 2027 beziehungsweise 2028 erfolgen, so die NEW weiter. „Bevor die Umstellaktivitäten im letzten Teilnetzbereich St. Tönis beginnen, wird die NEW Netz erneut die dortigen Gaskunden frühzeitig und umfassend informieren.“