Auch die Suppenküche öffnet bald wieder : Begegnungscafé im St. Töniser Marienheim

St. Tönis Die katholische Kirchengemeinde St. Cornelius in St. Tönis hat ein Begegnungscafé für Einheimische und Geflüchtete eröffnet. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich Interessierte und kommen bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch. Das Angebot ist kostenlos und findet im Marienheim an der Rue des Sees statt.

Schon im Flur der ehemaligen Kindertagesstätte Marienheim sind verschiedene Sprachen zu hören. Eine Horde Kinder flitzt über den Gang und verschwindet in einem Spielzimmer. Im ehemaligen Turnraum sitzen etwa 15 Menschen und unterhalten sich auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch. Es duftet nach Kaffee und Kuchen. Anfang Mai hat die katholische Kirchengemeinde St. Cornelius in der ehemaligen Kita an der Rue de Sees 30 das Begegnungscafé im Marienheim wiedereröffnet.