Tönisvorst: Becker: Warum gibt es überhaupt Sex?

Tönisvorst Auf Einladung des Stadtkulturbundes gastierte der Kölner Kabarettist Jürgen Becker mit seinem Programm "Volksbegehren - Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung" im fast ausverkauften Forum Corneliusfeld.

Die Saison bei den Sonderveranstaltungen schließt Torsten Sträter am Freitag, 8. Juni, ab. Der Kabarettist kommt mit seinem Programm "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein". Der Sträter ("Sie wissen schon: Ruhrgebiet. Mütze") packt alles in sein Programm: "die Macht der Entspannung, Erziehung, Sex, Bratwurst, die heilende Kraft der Musik und den Vater des Gedankens. Er heißt Günter. Und es geht um die Zeit."

Faszinierend ist die Vielfalt an Zusammenhängen, die Becker in diesen zwei Stunden schafft. Religion und Sexualität, so erklärt er, seien beide auf der Suche nach dem Ursprung und wollen etwas schaffen, was bleibt. Dass Becker selbst Parallelen zwischen dem menschlichen Orgasmus und dem Tod zieht, ist gewagt. In beiden Fällen schalte sich das menschliche Gehirn ab, außerdem sei der Tod Bedingung für die Entstehung neuen Lebens.