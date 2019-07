Vorst : Bebauungsplan für Kita am Dückershof

Vorst Für das Grundstück am Dückershof, auf dem die katholische Kirchengemeinde St. Godehard die neue Kindertagesstätte bauen will, hat die Stadt einen Bebauungsplan aufgestellt. Im Planungsausschuss erläuterte Isabel Stimming von der Stadt, dass die Nachbargrundstücke in die Bebauungsplanänderung einbezogen würden, um die Bestandsbebauung zu sichern und weitere Bebauung zu ermöglichen.

„40 Prozent der Fläche dürfen künftig bebaut werden“, erklärte Stimming. Baufenster habe sie bewusst nicht festgelegt.

Auf Antrag von Herbert Derksen, GUT, beschloss die Mehrheit des Planungsausschusses gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, die gesamte Fläche als Baugebiet weiterzuentwickeln.

Ein anderes Thema war der Verkehr an der Oedter Straße. „Wir sollten über einen Erdwall entlang der Oedter Straße in Höhe der neuen Kita nachdenken“, sagte Michael Lambertz von der UWT. Die Oedter Straße stelle eine Gefahrenquelle für die Kita-Kinder dar.

Auch die Zufahrt zur neuen Kindertagesstätte sorgte für Diskussionsstoff. Zwar ist die an der Straße Dückershof geplant und nicht an der Oedter Straße, aber die Zufahrt scheint den Politikern zu klein zu sein. „Es gibt nur eine Ein- und Ausfahrt, das könnte in den Stoßzeiten zum Problem werden“, sagte Alexander Decher (CDU). Die anderen Politiker stimmten zu. Im zuständigen Bau- und Verkehrsausschuss soll die Problematik besprochen werden.

(wic)