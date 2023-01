Hilfsaktion in St. Tönis Anderthalbjähriger mit seltenem Augenkrebs

Der Anderthalbjährige ist beidseitig an einem Retinoblastom erkrankt. Ein Auge musste bereits aufgrund der Vielzahl der Tumore entfernt werden, bei dem anderen Auge greift die Behandlung, die in der Uniklinik Essen erfolgt. „Es ist äußerst wichtig, dass die Erkrankung früh erkannt wird. Umso besser sind die Heilungschancen. Wir hatten das Glück. Etwas, was wir unter anderem auf die gute Arbeit von Kaks zurückführen“, sagt Nico Frass. Er bedauert sehr, dass die Medizin gerade in den Bereichen der seltenen Erkrankungen wenig forscht, weil einfach das Potenzial für einen Markt nicht gegeben ist.