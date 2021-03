Baustelle in St Tönis : Jägerstraße wird voll gesperrt

St Tönis Für den Verkehr voll gesperrt wird die Jägerstraße in St. Tönis in der kommenden Woche am Dienstag, 23. März, von 7 bis voraussichtlich 12 Uhr – konkret auf dem Abschnitt zwischen der Ecke Nordring und der Ecke Rue des Sees.

Die Umleitung erfolgt über Nordring, Ludwig-Jahn-Straße und Rue de Sees. Das teilt die Stadt Tönisvorst mit.

