Kostenpflichtiger Inhalt: Baugebiet an der Friedrichstraße in St. Tönis : Die Bäume sind gerettet

Die „Baumretter“ Julian Pipper (von links) und Sven Pricken sowie Markus Brütsch von der FirmaGebab aus Mönchengladbach freuen sich, dass die Bäume weiterleben dürfen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Das Baumverpflanzungsprojekt von Sven Pricken läuft an. Der Investor des Neubaugebietes an der Friedrichstraße bringt sich mit ein. So stehen nun 8500 Euro Spendengeld für Jungbäume zur Verfügung.