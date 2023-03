Landwirt in Tönisvorst vermietet Ackerflächen Einmal selbst Bäuerin sein

Bei Sabine Borchert stapeln sich bereits die ersten Samentüten, und in kleinen Frühbeetkästen grünt es schon. „Das sind die Vorbereitungen für meinen Gemüsegarten auf dem Schleupenhof“, sagt die 53-Jährige lächelnd. Was bisher nur im kleinen Rahmen in Hochbeeten auf der eigenen Dachterrasse möglich war, bekommt eine neue Dimension. Borchert hat sich beim Tönisvorster Landwirt Rudolf Platen einen Gemüseacker gemietet. Damit erfüllt sich die Kempenerin einen Traum.