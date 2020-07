Bäckerei in St. Tönis : Azubi verzweifelt gesucht

Bäckerei in St. Tönis

Nadine und Sebastian van Densen hoffen weiterhin, einen passenden Lehrling für ihre Bäckerei in St. Tönis zu finden. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis/Kempen Bislang hat sich in diesem Jahr niemand im Familienbetrieb van Densen beworben. Dabei hat die Bäckerei auf allen Kanälen geworben. Konditormeister Andreas Amberg hat glücklicherweise eine Auszubildende gefunden, doch das sei immer schwieriger, sagt er.

Nadine van Densen aus St. Tönis versteht die Welt gerade nicht: Sie und ihre Familie bieten zwei Ausbildungen in ihrer Bäckerei zum Bäcker oder Bäckereifachverkäufer an, und niemand meldet sich. „Wir haben wirklich alle Register gezogen, eine Bewerbung kam, und dann erschien das Mädchen nicht zum Vorstellungsgespräch“, erzählt die 39-Jährige.

Aufrufe in sozialen Netzwerken, Plakate, Kontaktmöglichkeiten über Whatsapp, bei der Agentur für Arbeit haben sie inseriert – aber nichts passiert. Als „Glücksgriff“ bezeichnet der Konditor Andreas Amberg aus Kempen seine Auszubildende, denn auch er musste richtig für sich werben.

Der 50-Jährige ist Landeslehrlingswart beim Landesinnungsverband des Konditorenhandwerks Nordrhein- Westfalen und sagt: „Es wird von Jahr zu schwieriger, wir haben die Hälfte der Lehrlinge im Konditorenhandwerk im Vergleich zu vor zehn Jahren verloren.“ Dass es so schlimm werden könnte, hätte Nadine van Densen, selbst gelernte Betriebswirtin, nicht gedacht. „Niemand mehr möchte in den Einzelhandel, den Verkauf oder in die Backstube“, erzählt die Mutter von zwei kleinen Kindern. Dies schiebt sie nicht auf die Corona-Pandemie.