St. Tönis: Etwas für alte Mieter mit Pflegebedarf tun

St. Tönis Die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst (AWG) hat sich mit dem Bauprojekt am Schwimmbad viel vorgenommen. Rund 7,5, bis 8 Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden.

Gemessen an den Bedarfszahlen des Pflegeplans des Kreises Viersen, kann das Bauprojekt der AWG nur ein Anfang sein, ein Anstoß, der andere Bauherren zur Nachahmung anregt. Auf dem Grundstück neben dem Schwimmbad H2Oh und hinter dem Haus des Sports an der Schelthofer Straße will die AWG vier Gebäude errichten, die Platz für 40 bis 43 Mietwohnungen mit Service für Menschen über 80 Jahre bieten. Erste Anfragen von Mietern und Handwerkern gab es schon, doch noch sind keine Verträge unterschrieben.

Mit einer Gesamtinvestition von 7,5 bis 8 Millonen Euro geht die AWG sicherlich bis an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Aber wie Michaela Karth und Walter Schöler vom Vorstand der AWG im Gespräch erläutern, ist ihnen der Kraftakt wichtig, weil endlich etwas für die Lösung des wachsenden Problems fehlender Wohnungen für alte Mieter mit Servicebedarf getan wird. Hier hat in der Politik und in der Verwaltung ein Umdenken stattgefunden, über das die beiden sehr froh sind. Michaela Karth: „Der Bedarf ist erkannt. Es ist einhellige Linie, dass man etwas tun müsse.“ Dass die Politik bei der Grundstückvergabe nach langer Diskussion auf ein Bieterverfahren verzichtete, hat das Bauvorhaben der AWG überhaupt erst ermöglicht. Trotzdem wird die AWG einen „normalen“ Preis für das Grundstück zahlen, eine Preisminderung für ein soziales Vorhaben wurde nicht gewährt. So weit ist man noch nicht, oder so weit lässt es die Haushaltslage der Stadt nicht zu.