Am Sonntag, 3. September Autoshow in der St. Töniser Innenstadt

„Solche Feste sind lebensnotwendig für die Innenstädte“, sagt Stefan Robben, der die Autoshow organisiert hat. So würden Kunden angelockt, die bei dieser Gelegenheit sähen, dass es schöne Geschäfte in St. Tönis gibt. Wenn die Neuauflage der Autoshow funktioniert, soll es eine Widerholung geben, so Robben weiter.